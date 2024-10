Kjo është shuma që do të marrin pensionistët pas rritjes prej 20 % Kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se do të rriten pensionet nga muaji tetor për 20 për qind. Në një konferencë bashkë me ministri Murati, Kurti ka bërë të ditur se rritja e pensioneve do të vlejë nga ky muaj. Pensioni bazik i moshës do të rritet në 120 euro, pensioni kontributpagues për kategorinë…