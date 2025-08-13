Kjo është lista e kandidatëve për Asamble me të cilën do të garojë LDK në kryeqytet

Kryetari aktual i Prishtinës dhe kandidati i LDK-së për një mandat të dytë, Përparim Rama, ka prezantuar zyrtarisht listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale në zgjedhjet e ardhshme lokale. Lista e publikuar përmban 56 kandidatë, të cilët, sipas Ramës, përfaqësojnë një ekip me vizion, dije dhe energji, të përkushtuar për zhvillimin e kryeqytetit, raporton lajmi.net…

Lajme

13/08/2025 21:35

Kryetari aktual i Prishtinës dhe kandidati i LDK-së për një mandat të dytë, Përparim Rama, ka prezantuar zyrtarisht listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale në zgjedhjet e ardhshme lokale.

Lista e publikuar përmban 56 kandidatë, të cilët, sipas Ramës, përfaqësojnë një ekip me vizion, dije dhe energji, të përkushtuar për zhvillimin e kryeqytetit, raporton lajmi.net

“Ky është ekipi me vizion, dije e energji për ta çuar Prishtinën ‘përtej’ të zakonshmes,” deklaroi Rama gjatë prezantimit.

Ai theksoi se përmes kësaj liste, LDK-ja në Prishtinë synon të ofrojë një qeverisje moderne, transparente dhe të orientuar drejt nevojave të qytetarëve.

Rama, që garon për një mandat të dytë si kryetar i Prishtinës, ka bërë të ditur më herët se fokusi i tij do të jetë në vazhdimin e projekteve për infrastrukturë, transport publik, gjelbërim dhe digjitalizim të shërbimeve komunale./Lajmi.net/

 

Artikuj të ngjashëm

August 13, 2025

Driton Selmanaj i prin listës së LDK’së me 44 kandidatë tjerë...

August 13, 2025

Njëri i lënduar, tjetri i plagosur – Çka ndodhi me Mefail...

Lajme të fundit

Driton Selmanaj i prin listës së LDK’së me...

Njëri i lënduar, tjetri i plagosur – Çka...

Lahi Brahimaj e quajti “të pabesë”, Limaj i...

​VAR mund të vendosë për kartonët e verdhë...