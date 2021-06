Kida vjen me video nga makina e veshur me rroba të markës luksoze

Këngëtarja e dashur e publikut shqiptar, Kida, po punon drejt projekteve të reja muzikore, shkruan lajmi.net.

Ajo po qëndron aktive në rrjete sociale duke postuar foto dhe video të ndryshme në Instagram. Dhe kështu ka vepruar edhe së fundi me videon e publikuar në Instastory.

Ajo erdhi me stil të thjeshtë por mjaft të shtrenjtë në Instastory ku u shfaq me bluzën e shkurtër OFF White, dhe xhinse blu.

Për grimin dhe flokët gjithashtu këngëtarja kishte vendosur t`i mbante me stil më natyral por që dukej mjaft bukur gjithsesi./Lajmi.net/