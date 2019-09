Kida duket shumë joshëse në minifund

Kida vazhdon ta ruaj epitetin e një prej këngëtareve më të komentuara në shoubizin shqiptar, artistja sapo ka ndarë disa fotografi tejet atraktive në Instagram, shkruan lajmi.net.

Në postimin e bërë këngëtarja është shfaqur me shumë sharm në një minifund dhe në reçipeta të zeza ku vëmendjen më të madhe marrin format e saj trupore.

Ndryshe, Kida po shijon një verë të suksesshme sa i përket projekteve muzikore me të dy bashkëpunimet ‘Deja vu’ me Lyrical Son dhe ‘Tela’ me Ermal Fejzullahun ajo ka arritur mbi 15 milionë klikime. /Lajmi.net/