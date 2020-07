Khloe flet rreth thashethemeve për ribashkim me ish-të dashurin

Khloe Kardashian thotë se po bëhet bashkë me ish-partnerin Tristan, por ata nuk janë në lidhje, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Khloe Kardashian është vërtet mirënjohëse ‘që mund të ndajë kujdestarinë e vajzës me Tristan Thompson.

Ylli i Keeping Up With The Kardashians është e lumtur që ka arritur të lejojë yllin e basketbollit – i cili e mashtroi me shoqen e saj Jordyn Woods në fillim të vitit 2019 – të qëndrojë me të për t’u kujdesur për vajzën e tyre dy vjeçare True gjatë pandemisë koronavirus .

“Ne po bëjmë një punë të shkëlqyeshme dhe jam vërtet mirënjohëse që jemi në gjendje ta bëjmë,” tha ajo për DailyPop të enjten.

‘Unë vij nga një familje që, ti e di, mamaja dhe babai im, ata do të hanin darkë një herë në javë. Dhe njerka dhe babai im do të luanin golf një herë në javë së bashku. Pra, unë vij nga një familje që … vetëm sepse njerëzit nuk janë bashkë nuk do të thotë që duhet të jesh i pasjellshëm ose ata janë jashtë jetës suaj”, shtoi ajo.

Khloe thotë se Tristan ka qenë i mahnitshëm dhe aq i dobishëm gjatë krizës aktuale shëndetësore. /Lajmi.net/