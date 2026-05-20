KFOR-i mirëmban helikopterët “Black Hawk” në Bondsteel për rritjen e gatishmërisë operative
Ushtarët amerikanë të KFOR-it vazhdimisht angazhohen për të mirëmbajtur pajisjet ushtarake, për të qenë në gatishmëri, varësisht situatave.
Në kampin “Bondsteel”, gjatë së mërkurës, është bërë mirëmbajtja e helikopterëve “UH 60 Black Hawk”.
Sipas misionit të KFOR-it në Kosovë, mirëmbajtje dhe inspektime të tilla ndodhin rregullisht.
“Këto aktivitete kontribuojnë në ruajtjen e aftësisë së KFOR-it për t’iu përgjigjur situatave emergjente në regjion, duke riafirmuar angazhimin e tij për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.”, thuhet në një postim të KFOR-it në rrjete sociale.