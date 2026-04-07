“Kfillet” Reali, Mbappe shënon – Bayern vazhdon të mbetet në avantazh
Kylian Mbappe ka ngushtuar epërsinë përballë Bayern Munich në ndeshjen e vlefshme për çerekfinale të Ligës së Kampionëve. Mbappe ka shënuar në minutën e 74′ falë një asistimi të bukur të Alexandar Arnold, duke e vënë me portën zbrazur, shkruan Insajderi. Golat paraprakë u shënuan nga Harry Kane dhe Luis Diaz. Rezultati aktual është 1-2.
