“Kfillet” Reali, Mbappe shënon – Bayern vazhdon të mbetet në avantazh

Kylian Mbappe ka ngushtuar epërsinë përballë Bayern Munich në ndeshjen e vlefshme për çerekfinale të Ligës së Kampionëve. Mbappe ka shënuar në minutën e 74′ falë një asistimi të bukur të Alexandar Arnold, duke e vënë me portën zbrazur, shkruan Insajderi. Golat paraprakë u shënuan nga Harry Kane dhe Luis Diaz. Rezultati aktual është 1-2.

Sport

07/04/2026 22:39

Artikuj të ngjashëm

April 7, 2026

​Kane shënon në minutat e para të pjesës së dytë, 2-0 për Bayern

April 7, 2026

Luis Diaz shënon në ‘Bernabeu’, Bayern Munich merr avantazhin

April 7, 2026

Real Madridi publikon formacionin zyrtar për ndeshjen ndaj Bayern Munich

April 7, 2026

Thirrjet e tifozëve kundër myslimanëve, Federata e Futbollit të Spanjës rrezikon...

Lajme të fundit

