Kështu u befasua Soni Malaj me rastin e ditëlindjes

Ditelindja sot me gjeti ne “pune”,ne ate ambjent,ku krijohet arti muzikor,me miq te dashur,qe me kane qendruar prane,qe kur kam qene ne fillesat e mija artistike,ku kryesorja ishte muzika,talenti dhe puna e palodhshme.Pas artit te bukur,te cilin e zgjodha si pasqyre te shpirtit tim,pashe edhe anet e erreta,zhgenjimet,deshperimet,lotet,por ne fakt,kuptova qe ky ishte rrugetimi i drejte artistik,PA KOMPROMISE.Ju falenderoj miq,kolege,dashamires te muzikes time,fansa ,per urimet e perzemerta.Zoti me dhente force dhe shendet per t’ju sjelle gjera sa me te bukura.Ju dua ❤️