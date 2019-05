Këshilltari i Veselit i reagon Kabashit: Është shpifës dhe po gënjen pa fije turpi

Kabashi që është arrestuar javën e kaluar pasi shkaktoi incident në 20-vjetorin e Masakrës së Dubravës, tregoi sot pse e ofendoi Kryeziun.

Ai tha se sa ishin të burgosur gjatë luftës, Kryeziu ishte i angazhuar të ndante ushqimin për të burgosurit e tjerë. Kabashi tha se Kryeziu i linte me pak bukë të tjerët, e vetë ushqehej mirë.

Kryeziu, në reagimin e tij thotë se asnjëherë nuk ka qenë në burg me Kabashin dhe se ai po gënjen.

“Ky shpifës po mashtron e po gënjen pa fije turpi për mua sepse kurrë me mua nuk ka qëndruar në burg. Ka kush flet për sakrificën time në burg e jo ti o shpifës i luftës tonë çlirimtare”, ka shkruar ndër të tjera Kryeziu.

Shkrimi i plotë i këshilltarit të Veselit:

Sonte në një televizion ma paska përmendur emrin tim disa herë një dezerter i luftës së UÇK-së, i cili i është dorëzuar me armë në dorë forcave serbe dhe është bërë dëshmitarë i Hagës kundër Ramush Haradinajt. Vetëm shpirti i tij e din në çfarë sikleti ndihet për të bëmat e tij për interesa të ulëta. Ky dëshmitarë i Hagës kundër UÇK-së sikur sonte në televizion edhe në ditën e përvjetorit të masakrës së Dubravës ma përmendi emrin, por atë ditë as që e kuptova, thash me vete, ndonjë provokim ordiner dhe e injorova. Sonte i njejti paska shpifë se gjoja paska qenë me mua në burgun e Nishit gjatë luftës. Ky shpifës po mashtron e po gënjen pa fije turpi për mua sepse kurrë me mua nuk ka qëndruar në burg. Ka kush flet për sakrificën time në burg e jo ti o shpifës i luftës tonë çlirimtare. Nga një kërkim i thjeshtë në internet shihet se ky manipulator me probleme morale për të kaluarën e tij qenka militant i një partie që tash e 20 vite e urren UÇK-në dhe krerët e saj të cilët mundohet ti luftoj me mënyrat më të ulëta dhe me shpifje nëpër gjykata – por deri tani pa asnjë sukses. Vetëm veten keni me turpëru para kombit të juaj të gjithë ju që vjellni vrer ndaj luftës çlirimtare për liri. /Lajmi.net/