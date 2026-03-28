Kërkohet dorëheqja e Albulena Haxhiut pasi Kuvendi e financoi ekspozitën me gabime të Shkëlzen Gashit

28/03/2026 13:32

Ish-kandidati për deputet i AAK-së, Arton Demhasaj, ka thënë se dorëheqja e kryekuvendares Albulena Haxhiu është më e pakta që mund të ndodhë pas skandalit me ekspozitën e Shkëlzen Gashit.

“Dorëheqja është minimumi moral, për ta shpëlarë këtë maskarallëk!”, ka shkruar Demhasaj.

Ky reagim i tij vijën pasi Haxhiu është parë në promovimin e ekspozitës dhe Kuvendi i Kosovës ka pranuar se e ka financuar atë.

Artikuj të ngjashëm

March 28, 2026

Prokuroria Speciale nis vlerësimin për ekspozitën me gabime të Shkëlzen Gashit,...

March 28, 2026

Uran Ismaili: Në Hagë e Prishtinë po përpiqen ta devijojnë historinë,...

March 28, 2026

Gashi mundohet të ‘nxirret’ pas gabimit për Masakrën e Dubravës: Nuk...

March 28, 2026

Fondi i Natasha Kandiq përgënjeshtron Gashin: Nuk themi askund se të...

March 27, 2026

FBI konfirmon se drejtori i saj ishte shënjestër e hakerëve: Asnjë...

March 27, 2026

Rubio mbërrin në Francë me mesazh për G7-n: Bëni më shumë rreth Iranit

Lajme të fundit

Prokuroria Speciale nis vlerësimin për ekspozitën me gabime...

Uran Ismaili: Në Hagë e Prishtinë po përpiqen...

Gashi mundohet të ‘nxirret’ pas gabimit për Masakrën...

Fondi i Natasha Kandiq përgënjeshtron Gashin: Nuk themi...