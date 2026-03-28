Kërkohet dorëheqja e Albulena Haxhiut pasi Kuvendi e financoi ekspozitën me gabime të Shkëlzen Gashit
Ish-kandidati për deputet i AAK-së, Arton Demhasaj, ka thënë se dorëheqja e kryekuvendares Albulena Haxhiu është më e pakta që mund të ndodhë pas skandalit me ekspozitën e Shkëlzen Gashit. “Dorëheqja është minimumi moral, për ta shpëlarë këtë maskarallëk!”, ka shkruar Demhasaj. Ky reagim i tij vijën pasi Haxhiu është parë në promovimin e ekspozitës…
Ish-kandidati për deputet i AAK-së, Arton Demhasaj, ka thënë se dorëheqja e kryekuvendares Albulena Haxhiu është më e pakta që mund të ndodhë pas skandalit me ekspozitën e Shkëlzen Gashit.
“Dorëheqja është minimumi moral, për ta shpëlarë këtë maskarallëk!”, ka shkruar Demhasaj.
Ky reagim i tij vijën pasi Haxhiu është parë në promovimin e ekspozitës dhe Kuvendi i Kosovës ka pranuar se e ka financuar atë.