Kërkohej në Kosovë, arrestohet në Zvicër

Policia e Kosovës-Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë, me datë 30.10.2020, ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim me qytetarë për arrestimin e personit të kërkuar Ilir (Xhemё) Isufi, i cili kërkohej për veprat penale: “Trafikim me njerëz, Grabitje, Shantazh”.