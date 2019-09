Këngëtari shqiptar marton vajzën

Stefi Prifti përmes një postimi që ka bërë në llogarinë e tij në Facebook ka treguar se sot është një ditë e veçantë për familjen e tij pasi do martoj vajzën Maria, shkruan lajmi.net.

Maria do lidhë martesë me Gëzim Metën dhe kanë organizuar një dasmë ku do mbledhin familjen dhe shoqërinë e tyre të ngushtë.

Në postimin e bërë artisti ka shkruar:

“Dhe vjen kjo dite…!

Per mua dhe familjen tone, data 9 Shtator eshte nje dite e shenuar dhe shume emocionale. Vajza ime Maria Prifti dhe dhendri yne Gezim Meta, kane vendosur te celebrohen dhe te martohen

Nuk ka gje me te bukur per mua si bab

Per te qene i sinqerte me veten, me duhet te them, se nuk eshte aq e lehte…

Por, Jeta keshtu eshte..!

Babai dhe Nena te lindin dhe te ritin, shpesh me sakrifica dhe mundime, ndonjehere me pekuli dhe mundime..!

Por, vjen Princi i Kalter dhe te thote..: – tani vajzen e dua une…! Eh… kjo eshte jeta…!

Ketu eshte bukuria dhe trashegimnia

Te me trashegohesh cupa e babjt!

Jete te lumtur te uron babi

Sa i perket fteses per shoke e miq, qe duan te me urojne, sot eshte lajmerimi i pare qe une po bej edhe pse shume gazeta e portale kane shkruar paraprakisht…!

I falenderoj te gjithe njerezit per urimet!

Falenderoj edhe te gjithe miqte dhe kompanite e biznesit te dasmave per dhuratat dhe vleresimin qe me kane bere.

Vetem fale tyre une dhe familjet tona do te kemi mindesine te realizojme nje dasem dinjitoze. Zoti para

Specifikisht, ne nje koment tjeter do i permend nje per nje te gjithe ata qe me jane gjendur prane dhe me kane vleresuar (ne disa raste dhe jashte parashikimeve te mia…)!

Mundesia ime per mbremjen e dasmes ne Hotel Plazza ishte e kufizuar, per faktin edhe pse dasma eshte e perbashket me krushqit e nderuar. Keshtu qe nuk dua te me merziten shume miq e shoke qe nuk munda tju bej ftese. Por, te gjithe ata qe duan te vine per nje vizite dhe per urim, une dhe familja ime do ju presin, diten e Shtune, dt 7 Shtator, thuajse gjithe diten dhe diten e Diel, dt 8 Shtator deri ne oren 14:00 kur Maria del nuse

Poshte shtepise se vjehrres time, eshte nje lokal qe quhet FM Restorant

Natyrisht do te kemii edhe muzike…” /Lajmi.net/