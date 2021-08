Kendall Jenner e veshur në bikini mban me krenari medaljen e artë të Olimpiadës

Dhe, Kendall Jenner ishte çdo centimetër e dashura krenare, teksa mbante medaljen e partnerit të tij në NBA, ndërsa veshur kishte bikini shtrirë në një varkë në një seri fotografish të shpërndara në llogarinë e tij në Instagram të martën, transmeton lajmi.net.

Supermodelja, 25 vjeç, merrte rreze dielli dhe piu një birrë, ndërsa Devin u hodh në liqen disa herë.

Devin, i cili luan për Phoenix Suns, ishte padyshim duke shijuar një pushim të merituar dhe thjesht titulloi setin: ‘LAKE BOi’.

Kendall, u përkul në javët e fundit të verës ndërsa ajo doli jashtë në anën e pasme me një flamur amerikan që fluturonte në sfond.

Booker, ndau një fotografi të disa prej kujtimeve të tij nga Tokio me një kapele basketbolli të SHBA të nënshkruar nga ekipi i ulur pranë medaljes së tij.

Booker, shënoi dy gjuajtje të lira dhe luajti për 22 minuta, ndërsa kapiteni Kevin Durant udhëhoqi ekipin në shënimin me 29 pikë.

Kendall, ndau një fotografi duke parë basketbollistin e saj të bukur në TV ndërsa ajo ishte e qetë në shtëpi për të parë ndeshjet.

Ajo e la imazhin e saj të fliste ndërsa tregoi Booker -in duke qëndruar pranë një shoku të ekipit të mbështjellë me një flamur amerikan me një emotikon të thjeshtë të medaljes së artë në krye të tregimit./Lajmi.net/