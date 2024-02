Kemi më së shumti thëngjill: Mirëpo Kosova bleu rrymë afro 120 milionë euro vitin 2023 Që të mos mbetet në terr, gjatë vitit të kaluar Kosova importoi rrymë 116 milionë euro. Gati gjysma e kësaj shume, u blenë nga Maqedonia e Veriut me 49 milionë euro, pasuar nga Shqipëria me afër 36, e Sllovenia me 17 milionë euro. Për kryetarin e Komisionit për Ekonomi, Tregti e Industri, Ferat Shala, blerja…