Këmbimi valutor, si qëndron leku në raport me euron Dollari amerikan këtë të hëne korriku, blihet me 91.7 lekë dhe shitet me 92.6 lekë. Ndërkaq, monedha evropiane, euro vijon të qëndrojë në nivele të ulëta, ajo blihet me 100.0 lekë dhe shitet për 100.6 lekë, shkruan euronews.al. Paundi britanik blihet me 118.6 lekë dhe shitet me 119.5 lekë. Ndërkaq, franga zvicerane blihet me 102.1…