Kelmendi vë bast për zgjedhjet e 9 shkurtit: LVV-ja do të pësojë rënie të ndjeshme, opozita do të shënojnë rritje Gazetari Adriatik Kelmendi është shprehur i gatshëm të vëj bast për rezultatin e zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ai ka bërë me dije se VV-ja në këto zgjedhje do të pësoi rënie të ndjeshme. Në profilin e tij në “Facebook”, ai ka shkruar se partitë opozitare do të shënojnë rritje të ndeshje. “Hera e parë që…