KEK paralajmëron: Furnizimi me energji elektrike nga ne për kompanitë në treg të lirë përfundon me 30 korrik, mbeteni pa furnizim me rrymë Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), ka njoftuar se nga data 01.06.2025 ka filluar furnizimin me energji elektrike si FMF, për kompanitë në treg të lirë, për një periudhë maksimale prej 60 ditësh, periudhë kjo që përfundon me datë 30.07.2025. KEK ka thënë se ky furnizim është i përkohshëm dhe rrjedh nga detyrimet dhe të drejtat ligjore të…