Keisi ka qenë mjaft aktive kohët e fundit me postimet e bëra në rrjete sociale, ajo së fundmi ka rrëfyer ëndrrën për krijimin e familjes, shkruan lajmi.net.

Në opsionin ‘pyetje/përgjigje’ ndjekësit e kishin pyetur sa fëmijë dëshiron t’i bësh dhe cila është puna ideale që dëshiron të bën.

Ajo është përgjigjur se do të donte të kishte 4 fëmijë dhe se do ishte e kënaqur me 3 çuna dhe një vajzë, ndërsa sa i përket profesionit ajo dëshiron diçka të veten në fushën e estetikës. /Lajmi.net/