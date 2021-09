KEDS tregon se në cilat vende do të ketë ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve në rrjet

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

17.09.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

NgaTS 110/10kV Prishtina 7do të ndërprehet:

Dalja 10 kVMarigona Hill(kodi:19000014) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Vendet: Marigona Hill lagja.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

NgaTS 110/10kV Prishtina 7do të ndërprehet:

Dalja 10 kVVivaFresh(kodi:19000028) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Vendet:VivaFresh, Hotel Gorenja, AlPetroll, Koral, fusha Sheki, Skender Mramori, Proten dhe OndeksMont.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

NgaTS 110/10kV Prishtina 7do të ndërprehet:

Dalja 10 kVMati 2 (kodi:19000026) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Vendet: Lagjja e Spitalit 5, VG Constuksion, rrugë: Muharrem Fejza, Skender Çeku, Imer Elshani, Enver Maloku dhe Banesat e PozheguBrathers.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

NgaTS 110/10kV Prishtina 7do të ndërprehet:

Dalja 10 kVMAP – Qendra e Paraburgimit (kodi:19000017) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Vendet: .Qendra e paraburgimit

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

NgaTS 110/10kV Prishtina 7do të ndërprehet:

Dalja 10 kVPallati i Drejtësisë (kodi: 19000024) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Vendet: Pallati i Drejtësisë.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele

6.

NgaNS 35/(20)10 kV Koliq, do të ndërprehet:

LP 10kV Grashtice-Radashevc(kodi:14016001 ) prej orës 10:30-11:00 dhe nga ora 15:15-15:45

Vendet:Grashticë, Radashecdhe Bllagaj.

Arsyeja: Ndërprerje e domosdoshme për shkak të sigurisë në punë.

7.

Nga NS 35/(20)10 kV Koliq, do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV TS:Ajetovitë -(Kodi:14016001071)– prej orës 10:30 deri 15:45

NS 10/0.4kV TS:Radashec-(Kodi:14016001072)– prej orës 10:30 deri 15:45

Vendet: Ajetovitë dhe Radasheci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive në LP 10 kVGrashticë-Rradashec, degëzimi perRadashec.

Pejë

NgaTS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

LP 10kV Fusha e Pejës (kodi:50000009) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Bajraktarët, Kulla e Ministrit, Treboviq, Qunguri, Elsa, Nabergjan, Lluga, LLabjan dhe Bllagaj. Arsyeja: Montimi indarësitlinjortë tensionit të mesëm, degëzimi përNabërgjan dhe pastrim traseje.

Prizren

NgaTS 110/35/10k(20)kV Theranda do të ndërprehet:

LP 10kV Budakova(kodi:32000008) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet:Pishina Solid, Reçani I, Reçani II, Dragaqine I, Çadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II dhe Budakova.

Arsyeja: Përforcimi apo ndërrimi shtyllave të dëmtura të tensionit të mesëm dhe përforcimiipërçuesve.

2.

NgaTS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

LP 10kV Levisha(kodi:31000012) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet:Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujësjellësi, qyteti, Jabllanica dhe Novoselani.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

Ferizaj

1.

NgaTS 110/35/10k(20)kV Lipjani do të ndërprehet:

LP 10kV Kraishta(kodi:41000002) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet:Rufcii Ri,Rufcii Vjetër,Hallaqi i Vogël,Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribar i Madh,Zllakuqan,Kraishtë,Bujan, Bregu i Zi,Godanci i Epërm,Varigoci dhe Kraishta.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

NgaNS 35/10 kV Kaçanikudo tëndërprehet:

Dalja 10 kVFshatratVoskopojë(kodi:40043001) prejorës09:00derinëora12:00

Vendet:Voskopoja,Trupaj,Trimor,Bicaj (Biqevc), Pallosh (Biqevc), Nikaj, TushajSoponica,Malsi (Malzez),Vatë,Nikaj dhe biznise private.

Arsyeja:Pastrimittëlinjaveshpërndarësengavegjetacioni.

NgaNS 35/10 kV Kaçanikudo tëndërprehet:

Dalja 10 kVKaçanikuiVjetër(kodi:40043007) prejorës13:00derinëora16:00

Vendet:Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja:Pastrimittëlinjaveshpërndarësengavegjetacioni.

17.092021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në NS 110/10kV Prishtina 2 do të ndërprehen:

NS 10/0.4kV si vijon nga ora 09:00 deri në orën 21:00 kohe pas kohe sipas nevojës:

NS 10/04kV “SIZMIR sh.p.k”Kushtrim Shala (Kodi: 19000026230)

NS 10/04kV – SadatPllashniku”B&SGroup”shpk” (Kodi: 19000026252)

NS 10/04kV J.Morina,H.kadriu-Princesha Group (Kodi: 19000026176)

NS 10/04kV Lagjja e Spitalit 5 (Kodi: 19000026102)

NS 10/04kV Naim Guri (Kodi: 19000026201)

NS 10/04kV Art Construction-FatonSinani (Kodi: 19000026215)

NS 10/04kV FatonSinani “ART CONSTRUCTION” LLC (OB “04”-Llam (Kodi: 19000026253)

NS 10/04kV privat Valon Vataj”KAWA GROUP”SH.P.K, (Kodi: 19000026243)

NS 10/04kV Arben Jetullahu”ARSEKO”Sh.P.K (Kodi: 19000038257)

NS 10/04kV Lagja e Spitalit 4/2 (Kodi: 19000038013)

Vendet: Matiçan, Lagjja e Spitalit 4/2 edhe objektet e banimit tëkëtyretrafostacioneve.

Arsyeja: Konvertimi në 20kV i trafostacioneve të larcekura, në tënjëjtën kohë do të bëhet ndërrimi I kthinave, me përjashtim të TS 10/0.4kV Sizmirshpk me TS Kod 19000026230 që do të ndërrohen kthinat pasi nuk janëkompatibilepër nivelin e tensionit 20kV.

18.09.2021

Punime nga palët e treta

Prizren

1.

Nga NS110/10 kV Therandado të ndërprehet:

LP 10kV Theranda (kod: 32000016) nga ora 11:00-11:30 deri nga ora 15:00-15:30

Vendet: rr. Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, IsmailQemali, Lidhja Prizrenit, VinstonQerqili, Kenan Halimi, Garibaldi, Mulla Nura dhe ETC.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

2.

Nga NS110/10 kV Therandado të ndërprehet:

NS 10/0.4kV TSTherandëQerqili (rr.Sopisë) 1-(Kodi:32000016001)– prej orës 11:00 deri 15:30

Vendet: Sopisë 1.

Arsyeja: Ndërrimi i panelit 0.4 kV dhe vendosja e trafos sipas pëlqimit elektro-energjetik.

18.09.2021

Punimengapalët e treta

Gjilan

1.

NS 110/110 kVBerivojca do të ndërprehet:

LP 10kV /0.4 (kod: 62000005025)drejtimi iStrezovcit nga ora 08:00 deri nga ora 12:30

Vendet: Rruga te Shkolla fillore

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 04 kV sipas zgjidhjes teknike.

19.09.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

NgaNS 220/35/10 kV Drenasdo tëndërprehet:

Dalja 10 kVDrenasi 3 (kodi:16100003 ) prejorës 09:00derinëora14:00

Vendet: Drenas (një pjesë) dhe Qendra Zejtare Lokalet.

Arsyeja:NdërrimiitransofrmatoritQikatovëteBalecëtdheenergjizimiikabllove.

19.09.2021

Punimengapalët e treta

Gjilan

1.

Nga NS110/35/10 kV Vitido tëndërprehet:

LP 10kV Binça (kod:61067008)ngaora12:00 deringaora16:00

Vendet:fshatrat:Mogillë,Kabashë,Rafshinë,Bozovik,Shoshar,DebelldejëdheBinçë.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 10 kV sipas zgjidhjes teknike në fshatin Kabash. /Lajmi.net/