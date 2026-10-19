Katër persona ndalohen në Korishë të Prizrenit për gjueti të paligjshme, konfiskohen tri pushkë

Policia e Kosovës ka ndaluar katër persona të dyshuar për gjueti të paligjshme dhe posedim të paautorizuar të armëve dhe municionit në fshatin Korishë të Prizrenit. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, aksioni është ndërmarrë nga zyrtarët policorë të Drejtorisë Rajonale në Prizren, pas pranimit të informacioneve inteligjente. Të dyshuarit janë dy shtetas të Kosovës…

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19/10/2026 12:05

Policia e Kosovës ka ndaluar katër persona dyshuar për gjueti paligjshme dhe posedim paautorizuar armëve dhe municionit fshatin Korishë Prizrenit.

Sipas njoftimit Policisë Kosovës, aksioni është ndërmarrë nga zyrtarët policorë Drejtorisë Rajonale Prizren, pas pranimit informacioneve inteligjente.

dyshuarit janë dy shtetas Kosovës dhe dy shtetas Shqipërisë. Me urdhër prokurorit kujdestar, ata janë ndaluar mbajtje policore.

Gjatë kontrollit, policia ka konfiskuar tri pushkë gjuetie dhe 24 fishekë armëve gjuetisë, cilat dyshohet se janë përdorur për kryerjen e veprave penale.

Policia e Kosovës ka ritheksuar përkushtimin e saj ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, si dhe parandalimin e krimeve mjedisore, duke ftuar qytetarët raportojnë çdo rast dyshimtë apo shkelje ligjit. /Lajmi.net/

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