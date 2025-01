Kapja e KPM-së nga pushteti, reagon ashpër Kica-Xhelili: Kosova nuk është çliruar që të kapet

Kandidatja për deputete nga LDK, Doarsa Kica-Xhelili ka reaguar pasi Komisioni i Pavrur i Mediave e kanë zgjedhur kryetarin e ri të këtij institucioni, Besnik Berishën, asni pse kryetari paraprak kishte ende mandat.

Kica-Xhelili reagoi ashpër duke thënë se kapja e KPM-së nga pushteti është “shkatërrim i demokracisë”.



Postimi i plotë:

LARM DEMOKRATIK 🚨

TË NDERUAR QYTETARË,

KPM është institucion i PAVARUR i cili i mbikqyrë mediat audio-vizuele. KAPJA e këtij institucioni nënkupton kontroll DIREKT të pushtetit mbi media, që i bie SHKATËRRIM i demokracisë.

Kosova nuk është çliruar që të KAPET.

Kosova nuk është pavarësuar që të KONTROLLOHET.

Ne nuk jemi betuar në REPUBLIKË për t’u bërë AUTOKRAT.

Ky popull DEMOKRATIK as s’ta falë e as duron pushtetin AUTORITAR!

KREJT tentativa e sotme që të ndryshohet Rregullorja e KPM në mënyrë tinëzare, e të shkarkohet kryesuesi i KPM në formë akoma më tinëzare e politike, është KRIM. Këto veprime të fshehta janë keqpërdorime të detyrës zyrtare.

Këta njerëz që sot brenda KPM vendosin SHENJËN e tyre në këtë KRIM, qoftë me kontribut në proces, nënshkrim a votë, duhet të mbahen PENALISHT përgjegjës.

PUSHTETI NUK MBAHET ME ÇDO KUSHT!

Nuk do t’ia dilni! NUK DO T’IU LËMË! KY POPULL, MBI TË GJITHA – NUK DO T’IU LË!