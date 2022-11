Kaos jashtë koncertit të Dua Lipës dhe Elton Johnit në Los Angeles, një person rrahet gati për vdekje nga disa persona

Janë shfaqur pamje tronditëse të rrahjes brutale të një burri pas një koncerti të Elton John në Los Angeles javën e kaluar, dhe një sulmues është arrestuar pasi e kishte goditur burrin pa ndjenja.

Viktima tha se po largohej nga koncerti kur dikush goditi pasqyrën anësore të makinës së tij, ku ai dhe gruaja e tij ishin ulur, shkruan DailyMail.

Kur ai doli nga makina për të pyetur se kush e bëri atë, një grua iu afrua dhe pretendoi se ishte ajo përpara se të përpiqej të vinte duart mbi të.

Videoja tregon njeriun në tokë me duart lart duke u grushtuar vazhdimisht nga një burrë tjetër me këmishë blu në parkingun e stadiumit “Dodgers”.

Kur viktima rrëzohet përtokë pasi tenton të ngrihet, një tjetër sulmues me këmishë të zezë bashkohet dhe godet me grusht të dhunshëm në fytyrë, duke e rrëzuar njeriun e rrahur pa ndjenja.

Burri me këmishë të zezë madje hedh nga rruga një shoqe për të goditur me grusht përpara se të përpiqet të ngarkojë një kalimtar dhe t’i rrëmbejë telefonin.

Ndërsa dy sulmuesit nuk janë identifikuar publikisht, një i dyshuar është arrestuar në lidhje me sulmin.

Pikërisht në këtë moment kryesori me këmishën blu erdhi dhe filloi ta godiste me grusht, gjë që e shtyu viktimën të mbrohej.

Kjo është rreth pikës kur fillon videoja dhe burri tha ‘gjëja tjetër e di që shoh këmbë të tjera. Njerëzit që më godasin. Erdhi gruaja ime, tha se po i largonte njerëzit nga unë’.

Ndërsa mund ta shihni qartë burrin duke u rrahur, kalvari i gruas së tij ishte gjithashtu shqetësues.

Ajo tha se doli nga makina pasi pa turmën e krijuar rreth burrit të saj, por kur u përpoq të ndihmonte, ajo u kap nga flokët dhe u hodh në tokë.

“Ndihesha sikur më përplasën dhe më hodhën dhe koka ime goditi trotuarin, kështu që u nxorra”, tha ajo.

Burri i saj e mbështeti këtë dhe tha “Ajo ishte në tokë e nokautuar, unë u rrëzova. Askush nuk erdhi për të na ndihmuar”.

“Të lija burrin tim në dysheme të shtrirë për të vdekur… nëse nuk do të isha atje, nëse ai do të kishte një dëmtim në tru dhe do të kishte gjakderdhje deri në vdekje, kush do ta ndihmonte?”, pyeti ajo.

Dy burrat mund të shihen duke ikur në fund të videos, ndërsa një turmë kureshtarësh ndjekin.

Departamenti i Policisë së Los Angelesit lëshoi një deklaratë për incidentin: “Qyteti i Los Angelesit është shtëpia e argëtimeve të shumë llojeve. Është gjithmonë tragjike kur aktet e dhunës njollosin ndjenjën e sigurisë së publikut në pjesëmarrjen në ngjarje të tilla”.

“Departamenti i Policisë së Los Angelesit është i përkushtuar për të rikthyer ndjenjën e sigurisë së publikut dhe për të kërkuar drejtësi në këtë rast dhe gjithmonë”, shtuan ata.

Koncerti ishte pjesë e turneut të Elton John, “Farewell Yellow Brick Road” dhe koncerti i fundit i seteve të tij në stadiumin “Dodgers” u zhvillua të dielën.

Këngëtarit 75-vjeçar iu bashkuan në skenë edhe personazhe të tjerë të famshëm si: Dua Lipa, Paul McCartney, Mick Jagger dhe Jude Law.