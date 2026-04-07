Kane shënon në minutat e para të pjesës së dytë, 2-0 për Bayern
Bayern Munich ka goditur sërish në “Santiago Bernabéu”, duke dyfishuar avantazhin ndaj Real Madridit sapo ka nisur pjesa e dytë. Në minutën e 46-të, Harry Kane tundi rrjetën me një goditje të saktë nga skaji i zonës në këndin e poshtëm të djathtë, pas një asistimi nga Michael Olise. Me këtë gol, bavarezët tani udhëheqin…
Me këtë gol, bavarezët tani udhëheqin 0-2, duke i vënë “Los Blancos” në një situatë mjaft të vështirë në këtë çerekfinale të parë. Reali duhet të reagojë menjëherë për të mbajtur gjallë shpresat e kualifikimit.