Kamberi falënderon deputetët e Kosovës, për avancimin e përkujdesjes ndaj shqiptarëve të Luginës
Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka përshëndetur miratimin e Rezolutës për avancimin e përkujdesjes institucionale ndaj komunitetit shqiptar në Luginën e Preshevës. Sipas Kamberit, kjo paraqet një hap të rëndësishëm drejt mbështetjes së qëndrueshme dhe në përputhje me standardet evropiane. “Rezoluta nuk paraqet vetëm një akt formal, ajo është një angazhim konkret…
Lajme
Ky është postimi i plotë i Kamberit:
Sot, Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi, njëzëri, Rezolutën për avancimin e përkujdesjes institucionale ndaj komunitetit shqiptar në Luginën e Preshevës e cila paraqet një hap të rëndësishëm drejt mbështetjes së qëndrueshme dhe në përputhje me standardet evropiane.
Dua të shpreh falënderimin tim të sinqertë për Kryetaren e Kuvendit, për Kryeministrin, si dhe për të gjitha grupet parlamentare LVV, PDK, LDK, AAK për mbështetjen dhe unitetin e treguar në miratimin e kësaj Rezolute.
Ky konsensus i gjerë politik është një mesazh i fuqishëm për rëndësinë që ka kjo çështje dhe për përkushtimin tonë të përbashkët ndaj të drejtave, barazisë dhe dinjitetit të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Rezoluta nuk paraqet vetëm një akt formal, ajo është një angazhim konkret për politika më të strukturuara, për forcimin e përfaqësimit, për zhvillim socio-ekonomik dhe për respektimin e plotë të të drejtave në përputhje me standardet evropiane.
Miratimi i saj është dëshmi se kur ka vullnet politik dhe bashkëpunim, mund të ndërtojmë politika që i shërbejnë qytetarëve dhe të ardhmes evropiane të rajonit tonë.
Kjo Rezolutë riafirmon qartë se përkujdesja ndaj shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk është çështje sporadike, por politikë e qëndrueshme shtetërore.
Një element kyç i kësaj Rezolute është parimi i reciprocitetit. Nuk mund të ketë standarde të dyfishta. Të drejtat që kërkohen për një komunitet duhet të vlejnë njësoj për tjetrin. Kjo nuk është vetëm çështje drejtësie. Ky parim është parakusht për paqe të qëndrueshme dhe stabilitet rajonal.
Faleminderit të gjithëve për mbështetjen!