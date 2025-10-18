Kalimi kufitar Rafah i Gazës do të rihapet të hënën

Kalimi kufitar Rafah i Gazës me Egjiptin do të rihapet të hënën, tha të shtunën ambasada palestineze në Egjipt, pothuajse një javë pasi u arrit një armëpushim dhe një marrëveshje për pengjet e ndërmjetësuara nga SHBA-të midis Izraelit dhe Hamasit. Kalimi kufitar, i cili ka qenë kryesisht i mbyllur që nga maji i vitit 2024,…

Bota

18/10/2025 19:39

Kalimi kufitar Rafah i Gazës me Egjiptin do të rihapet të hënën, tha të shtunën ambasada palestineze në Egjipt, pothuajse një javë pasi u arrit një armëpushim dhe një marrëveshje për pengjet e ndërmjetësuara nga SHBA-të midis Izraelit dhe Hamasit.

Kalimi kufitar, i cili ka qenë kryesisht i mbyllur që nga maji i vitit 2024, do t’u lejojë palestinezëve që banojnë në Egjipt të kthehen në Gaza, tha ambasada në një deklaratë.

Në deklaratë nuk u tha nëse ndihma humanitare do të lejohej të kalonte përmes kalimit, raporton Reuters.

Lajme të fundit

Kush po prin në garën për Asamblenë e...

Islam Ukimeri nga PDK në Prizren, asamblisti më i votuar në Kosovë 

Prokuroria kërkon paraburgim për personin që plagosi dy persona në Pejë

Afro 4 mijë pako të diasporës refuzohen nga KQZ – vijon numërimi në QNR