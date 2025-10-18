Kalimi kufitar Rafah i Gazës do të rihapet të hënën
Kalimi kufitar Rafah i Gazës me Egjiptin do të rihapet të hënën, tha të shtunën ambasada palestineze në Egjipt, pothuajse një javë pasi u arrit një armëpushim dhe një marrëveshje për pengjet e ndërmjetësuara nga SHBA-të midis Izraelit dhe Hamasit.
Kalimi kufitar, i cili ka qenë kryesisht i mbyllur që nga maji i vitit 2024, do t’u lejojë palestinezëve që banojnë në Egjipt të kthehen në Gaza, tha ambasada në një deklaratë.
Në deklaratë nuk u tha nëse ndihma humanitare do të lejohej të kalonte përmes kalimit, raporton Reuters.