Ka nisur shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër – Kosovë, për sektorin e “Dardanëve” – biletat mund t’i blini këtu!

Sport

29/08/2025 10:57

Federata e Futbollit e Kosovës ka njoftuar sot se ka nisur shitja online e biletave për sektorin e tifozëve të Kosovës për ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës 2026, që do të zhvillohet më 5 shtator në qytetin e Bazelit, Zvicër.

Ndeshja është pjesë e fushatës kualifikuese të rajonit të UEFA-s për Kampionatin Botëror “FIFA World Cup 2026” dhe pritet të jetë një përballje mjaft e rëndësishme për “Dardanët”, transmeton lajmi.net.

Sipas FFK-së, Federata Zvicerane e Futbollit ka vendosur në dispozicion një link të veçantë përmes të cilit tifozët e Kosovës mund të blejnë biletat për sektorin e caktuar për ta.

Biletat mund të sigurohen online përmes linkut zyrtar të Ticketmaster: Kliko këtu për të blerë biletën

FFK ka ftuar të gjithë tifozët që ndodhen në Zvicër dhe më gjerë të sigurojnë biletat në kohë dhe të jenë pjesë e përkrahjes së Kosovës në këtë sfidë të rëndësishme ndërkombëtare./lajmi.net/

