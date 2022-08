Juventusi shumë afër marrëveshjes me Paredes Juventusi është shumë afër arritjes së marrëveshjes me Leandro Paredes. Sipas asaj që bën të ditur Fabrizio Romano, ekziston një dakordim i përgjithshëm në lidhje me transferimin e argjentinasit në “Allianz Stadium”, transmeton lajmi.net. Ajo çfarë ka mbetur është dakordimi në mes të klubeve për shumën e këtij operacioni. Po i njëjti burim thotë se…