Juventusi publikoi fanellat e reja, Zhegrova shkoi menjeherë për ta blerë një
Skuadra e Juventusit ditë më parë publikoi fanellat e reja për sezonin 2026/27.
Futbollisti kosovar, Edon Zhegrova, shkoi menjeherë në dyqanin e klubit dhe bleu një fanellë të re.
Në fakt, ylli i “Zonjës së vjetër” nuk e mori vetëm një fanellë, por edhe një me permasa të vogla – për djalin e tij.
Kujtojmë se Zhegrova ende është në dyshim se a do të qëndrojë te skuadra italiane.