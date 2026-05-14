Juventusi publikoi fanellat e reja, Zhegrova shkoi menjeherë për ta blerë një

Skuadra e Juventusit ditë më parë publikoi fanellat e reja për sezonin 2026/27. Futbollisti kosovar, Edon Zhegrova, shkoi menjeherë në dyqanin e klubit dhe bleu një fanellë të re. Në fakt, ylli i “Zonjës së vjetër” nuk e mori vetëm një fanellë, por edhe një me permasa të vogla – për djalin e tij. Kujtojmë…

Sport

14/05/2026 14:59

Skuadra e Juventusit ditë më parë publikoi fanellat e reja për sezonin 2026/27.

Futbollisti kosovar, Edon Zhegrova, shkoi menjeherë në dyqanin e klubit dhe bleu një fanellë të re.

Në fakt, ylli i “Zonjës së vjetër” nuk e mori vetëm një fanellë, por edhe një me permasa të vogla – për djalin e tij.

Kujtojmë se Zhegrova ende është në dyshim se a do të qëndrojë te skuadra italiane.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

May 14, 2026

Real Madridi hap zyrtarisht zgjedhjet, Perez i lë afat kundërshtarëve vetëm...

May 14, 2026

Lyoni rrezikon përjashtimin nga Champions League për shkak të krizës financiare...

May 14, 2026

Sloti s’largohet, trajneri e konfirmon qendrimin te Liverpooli

Lajme të fundit

​Palatova: Plani i Rritjes nuk është thjesht mekanizëm...

Pas incidentit në Trepçë, Sindikata e Minatorëve alarmon...

Rama thirrje për mbështetjen e Shqipërisë: VOTO 13 për Alis!

“Mozën do ta…”, Akili shokon me pretendimet për “Ferma VIP”