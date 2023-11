Juventusi fiton në udhëtim te Fiorentina

Juventusi ka shënuar fitore në përballjen kundër Fiorentinës në udhëtim, në kuadër të xhiros së 11-të në Serie A.

“Zonja e Vjetër” triumfoi 0:1 kundër Fiorentinës, në stadiumin “Artemio Franchi”, shkruan lajmi.net.

Autor i golit të vetëm që i solii fitores “Biancconeri” ishte Miretti në minutën e 10-të.

Raste kishin dyja skuadrat gjatë ndeshjes, mirëpo ishte vetëm një gol që vulosi takimin.

Juventusi me këtë fitore është i dyti me 26 pikë, ndërkohë Fiorentina e teta me 17 pikë./Lajmi.net/