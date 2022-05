Juventusi fiton ndaj Venezia

‘Zonja e Vjetër’ mposhti me rezultat 2:1 Venezian, njofton lajmi.net.

Ekipi i Maxi Allegrit ka arritur një fitore të rëndësishme në garën për një vend në Ligën e Kampionëve.

Leonardo Bonucci ishte heroi i këtij takimi, pasi shënoi dy gola, njërin në minutën e 7`, tjetrin në të 76`.

Për ekipin mysafirë golin e vetëm e shënoi Aramu në minutën e 71`.

Me këtë fitore Juve qëndron në vendin e katërt me 69 pikë, ndërsa Venezia në pozitën e fundit me 22 sosh.