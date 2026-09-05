Jozefin Marku dhe grupi i tij e ndalen veturën e Edi Kuçit me një “stop” që përdor policia, nisin hetimet edhe në Shqipëri

Prej disa ditësh në rrjetet sociale kanë qarkulluar pamje nga dhuna e ushtruar në grup ndaj ish-konkurrentit të Përputhen Eduard Kuçi. Në pamje shfaqet këngëtari Jozefin Marku me disa persona të tjerë, të cilët pasi i bëjnë shenjë për të ndaluar duke përdorur tabelën e policisë së shtetit Edi Kuçit, teksa ky i fundit lëvizte…

ShowBiz

05/09/2026 10:42

Prej disa ditësh në rrjetet sociale kanë qarkulluar pamje nga dhuna e ushtruar në grup ndaj ish-konkurrentit të Përputhen Eduard Kuçi.

Në pamje shfaqet këngëtari Jozefin Marku me disa persona të tjerë, të cilët pasi i bëjnë shenjë për të ndaluar duke përdorur tabelën e policisë së shtetit Edi Kuçit, teksa ky i fundit lëvizte me mjetin e tij McLaren, e nxjerrin nga makina dhe e dhunojnë.

Në lidhje me këtë rast, burime pranë drejtorisë së policisë së Tiranës i kanë konfirmuar Top Channel se kanë nisur veprimet hetimore proceduriale.

Megjithatë pas publikimit të pamjeve ku konstatohet dhuna dhe përdorimi i sinjaleve të policisë nisën hetimet dhe veprimet proceduriale në terren.

Nga hetimet e deritanishme u zbulua se video është regjistruar në Tiranë tek mbikalimi i Rinasit.

Po ashtu janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe po punohet për identifikimin e personave që shfaqen në video.

 

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