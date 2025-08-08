“Joy”, Rita Ora lanson këngën e saj të re
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka publikuar këngën e saj më të re me titull “Joy”. Projekti, i cili tashmë është i disponueshëm në të gjitha platformat digjitale, do të shërbejë si kolonë zanore për versionin britanik të emisionit të njohur “Love Is Blind UK”. “Joy” pritet të jetë një nga hitet e…
ShowBiz
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka publikuar këngën e saj më të re me titull “Joy”.
Projekti, i cili tashmë është i disponueshëm në të gjitha platformat digjitale, do të shërbejë si kolonë zanore për versionin britanik të emisionit të njohur “Love Is Blind UK”.
“Joy” pritet të jetë një nga hitet e verës në Mbretërinë e Bashkuar, duke shënuar edhe një sukses tjetër në karrierën e 34-vjeçares.