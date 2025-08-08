“Joy”, Rita Ora lanson këngën e saj të re

08/08/2025 16:13

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka publikuar këngën e saj më të re me titull “Joy”.

Projekti, i cili tashmë është i disponueshëm në të gjitha platformat digjitale, do të shërbejë si kolonë zanore për versionin britanik të emisionit të njohur “Love Is Blind UK”.

“Joy” pritet të jetë një nga hitet e verës në Mbretërinë e Bashkuar, duke shënuar edhe një sukses tjetër në karrierën e 34-vjeçares.

