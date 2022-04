Joseph: Edhe sa do t’i ecë ‘ekulibri’ i Vuçiqit që po i zëvendëson votat në OKB për mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë?

Joseph në Twitter ka shkruar se Vuçiq tani do të ketë vështirë të mbajë ekuilibrin midis qëndrimeve pro-perëndimore dhe atyre pro-Putin, shkruan lajmi.net.

“Me zgjedhjet serbe të përfunduara dhe zemërimin për mizoritë ruse në Ukrainë, si do të vazhdojë Aleksandër Vuçiq ‘ekulibrin’ e tij pro-Putin? Përgjigje: Ruani qetësinë (edhe pse nuk jeni) dhe vazhdoni të votoni për rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Moska dhe Pekini – vendosin kufirin ndaj sanksioneve.”, shkruan Joseph.

Sipas Joseph, modeli të cilin po e ndjek Aleksandër Vuçiq dhe Serbia është i qartë. Ata po votojnë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe kjo nuk po e hidhëron fare Putinin.

Joseph me tutje shton se Serbia do të nënshkruaj marrëveshje për gazin me Moskën, pavarësisht zotimit që presidenti serb Aleksandër Vuçiq e kishte bërë në Dhomën Ovale të Shtëpisë së Bardhë në shtator të vitit 2020 në marrëveshjen me Kosovën të nënshkruar edhe nga ish-presidenti i SHBA-ve, Donald Trump.

Madje, sipas Joseph, Serbia dhe Rusia do të nënshkruajnë një marrëveshje dhjetëvjeçare për gazin.

“Modeli është i qartë: Beogradi ka votuar për të tre rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kundër Rusisë, pa një vështrim nga Moska. Putin uroi Vuçiqin dhe foli me presidentin serb për “zhvillimin e partneritetit strategjik ruso-serb” dhe zgjerimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Putin dhe Vuçiq biseduan për gazin, pasi kontrata e Serbisë me Gazprom përfundon muajin e ardhshëm. Ndryshe nga angazhimi i Shtëpisë së Bardhë i Vuçiqit për vitin 2020, për të diversifikuar furnizimet me energji, Beogradi ka dyfishuar gazin rus. Drejtori i Srbijagas parashikon negociata të shpejta dhe një marrëveshje dhjetëvjeçare.”, shkruan Joseph.

Eksperti i Ballkanit gjithashtu shton se as Pekini nuk është i hidhëruar me Beogradin për aq sa këta të fundit nuk vendosin sanksione ndaj Rusisë.

“Ashtu si Moska, Pekini gjithashtu sinjalizon se është mirë me votat e Beogradit në OKB për sa kohë që “Serbia nuk i bashkohet sanksioneve të SHBA-së dhe BE-së kundër Rusisë”, sipas të ngarkuarit me punë në në ambasadën e Kinës në Beograd. Zyrtari kinez elaboroi të gjitha rreziqet e sanksioneve për Serbinë.”, shprehet Joseph.

Gjithashtu ai i ka komentuar pretendimet e çmendura të presidentit serb Aleksandër Vuçiq se një avion luftarak i NATO-s iu afrua një fluturimi komercial të Air Serbia si pjesë e presionit perëndimor ndaj Serbisë.

Joseph përmend edhe faktin se si votuesit e Vuçiqit për arsye se ky i fundit po e mban ekuilibrin midis perëndimir dhe Rusisë, kanë votuar alternativa edhe më pro-ruse sesa ajo e Vuçiq, duke shtuar se ky i fundit tani duhet të negociojë seriozisht me Ivica Daçiq.

“Votat në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nuk e ndryshojnë qëndrimin e Beogradit për luftën ose NATO-n. Të enjtën Vuçiq pretendoi se një “avion luftarak i NATO-s” iu afrua një fluturimi komercial të Air Serbia për në Moskë, edhe më absurde, ai e lidhi incidentin me presionin perëndimor mbi qëndrimin e Serbisë ndaj Rusisë. As me votat në Asamblenë e Përgjithshme të Kombëve të Bashkuara nuk e ndryshojnë prirjen e mediave kryesisht pro-ruse mbi luftën. Për hidhërimin e Vuçiq, votuesit serbë u përplasën me rusofilinë dhe ua dorëzuan disa vota parlamentare alternativave edhe më pro-ruse. Tani Vuçiq duhet të negociojë seriozisht me njerëz si Ivica Daçiq.”, tha Joseph, transmeton lajmi.net.

Ai ka komentuar edhe figurën e Ivica Daçiq, që nijhet ndryshe edhe si një nga politikanët serb më pro-rus dhe njeri i afërt i presidentit rus Vladimir Putin duke thënë se Daçiq pretendon që Pekini dhe Moska e bllokojnë Kosovën në OKB si favor ndaj Beogradit, gjë që sipas Joseph nuk është e vërtetë.

“Daçiq pretendon (në mënyrë absurde) se aplikimi i sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë do të nënkuptojë humbjen e mbështetjes së Moskës mbi Kosovën. Në realitet, Moska dhe Pekini bllokojnë Kosovën për interesat e tyre, jo si favor ndaj Beogradit.”, shkruan Joseph.

Krejt në fund, ai thotë se: “Për momentin, Vuçiq duket se mendon se sharada e tij e ‘balancimit’ midis BE-së dhe Rusisë është e qëndrueshme, për sa kohë që ai mund të zëvendësojë votat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për sanksionet ndaj Rusisë. A ka të drejtë?”.

Presidenti aktual i Serbisë, Aleksandër Vuçiq është ndër liderët e paktë në botë pro-rus dhe pro-Putin. Pas rezultatit të zgjedhjeve në Serbi, duket se Vuçiqi pro-rus do të duhet të negociojë edhe me një tjetër politikan serb i cili është më pro-rus se ai vet, Ivica Daçiq. Të dy së bashku i takojnë idesë politike të Slobodan Millosheviqit, kriminelit serb që udhëhoqi krimet më të rënda ndaj popujve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu edhe shqiptarëve të Kosovës. /Lajmi.net/