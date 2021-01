Joe Biden nënshkruan vendime të reja për klimën dhe mjedisin

Këto vendime synojnë të ulin apo zvogëlojnë qiradhënien në toka publike dhe të dyfishojnë prodhimin e energjisë nga era deri në vitin 2030.

Biden thase sot është Dita e Klimës në Shtëpinë e Bardhë, shkruan BBC.

“Ne kemi pritur shumë gjatë dhe nuk mund të presim më gjatë”, ka thënë Biden.

Në këto vendime të nënshkruara nga Biden thuhet se është formuar zyrë brenda Shtëpisë së Bardhë e cila do të merret me ndryshimet klimatike si dhe një samit të liderëve që do të mbahet në muajin prill për Ditën e Tokës.

Zyrtarët e Biden thonë se ndryshimet klimatike sipas planprogramit të Bidendo të jenë pjesë e sigurisë kombëtare dhe të politikës së jashtme.

Biden i bëri thirrje Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare të SHBA-së që të përgatis një raport të inteligjencës mbi ndikimet e ndryshimit të klimës në siguri.