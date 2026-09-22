“Jo në emrin tim”: Pas aktgjykimit në Hagë, paralajmërohet protestë edhe në Prizren
Pas aktgjykimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, fëmijët e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës kanë paralajmëruar një protestë paqësore në Prizren. Tubimi është planifikuar të mbahet të premten, më 25 shtator, në Sheshin “Shadërvan”, nga ora 19:00. Organizatorët kanë bërë të ditur se përmes kësaj proteste synojnë të shprehin kundërshtimin e…
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Pas aktgjykimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, fëmijët e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës kanë paralajmëruar një protestë paqësore në Prizren.
Tubimi është planifikuar të mbahet të premten, më 25 shtator, në Sheshin “Shadërvan”, nga ora 19:00.
Organizatorët kanë bërë të ditur se përmes kësaj proteste synojnë të shprehin kundërshtimin e tyre ndaj aktgjykimit, duke theksuar se duan të mbrojnë dinjitetin e personave që, sipas tyre, kanë sakrifikuar për lirinë e Kosovës.
“Le ta shprehim qëndrimin tonë me dinjitet, qetësi dhe në mënyrë demokratike”, thuhet në njoftimin për protestën.
Protesta po organizohet nga fëmijët e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, së bashku me shoqatat e dala nga lufta.
Tubimi do të zhvillohet nën moton “Jo në emrin tim”.