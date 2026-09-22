Aksident mes trenit dhe veturës në Klinë, tre persona bëhen për spital

Tre persona kanë pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti mes trenit dhe veturës. Lajmi është konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Driton Rugova. Rugova bëri të ditur se ngjarja ka ndodhur në fshatin Jagodë të Klinës. “Personat e lënduar janë bartuar me autoambulancë për në sptalin rajonal të Pejës ku po…

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22/09/2026 08:32

Tre persona kanë pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti mes trenit dhe veturës.

Lajmi është konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Driton Rugova.

Rugova bëri të ditur se ngjarja ka ndodhur në fshatin Jagodë të Klinës.

“Personat e lënduar janë bartuar me autoambulancë për në sptalin rajonal të Pejës ku po marrin trajtim mjekësor”, deklaroi Rugova.

Mësohet se gjendja pacientëve është stabile.

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