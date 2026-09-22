Aksident mes trenit dhe veturës në Klinë, tre persona bëhen për spital
Tre persona kanë pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti mes trenit dhe veturës. Lajmi është konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Driton Rugova. Rugova bëri të ditur se ngjarja ka ndodhur në fshatin Jagodë të Klinës. “Personat e lënduar janë bartuar me autoambulancë për në sptalin rajonal të Pejës ku po…
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Tre persona kanë pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti mes trenit dhe veturës.
Lajmi është konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Driton Rugova.
Rugova bëri të ditur se ngjarja ka ndodhur në fshatin Jagodë të Klinës.
“Personat e lënduar janë bartuar me autoambulancë për në sptalin rajonal të Pejës ku po marrin trajtim mjekësor”, deklaroi Rugova.
Mësohet se gjendja pacientëve është stabile.