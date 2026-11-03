“Jo me lëshu detyrën, po me shku n’shpi t’u nga”, Ramadani kërkon largimin e Sveçlës

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka përsëritur kërkesën e tij për largimin e Xhelal Sveçlës nga pozita e ministrit të Punëve të Brendshme. Në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Ramadani ka kritikuar ekzekutivin e vendit dhe MPB-në për mungesën kushteve elementare në Policinë e Kosovës. Sipas tij, për shkak të kësaj situate, gjeneratat…

Lajme

03/11/2026 19:07

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka përsëritur kërkesën e tij për largimin e Xhelal Sveçlës nga pozita e ministrit të Punëve të Brendshme.

Në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Ramadani ka kritikuar ekzekutivin e vendit dhe MPB-në për mungesën kushteve elementare në Policinë e Kosovës.

Sipas tij, për shkak të kësaj situate, gjeneratat e reja të policëve rrezikojnë të mbesin pa diplomim nga mungesa e kapelave.

“Xhelal Sveçla duhet me ikë t’u shku te shpia, jo me lëshu detyrën e me shku n’shpi, po me lanë detyrën edhe me ikë t’u nga edhe me thanë m’falni policeve dhe policëve çka ju kam ba, cilën gjendje ju kam pru, çfarë pamundësie të kushteve elementare të punës jeni edhe unë i kam krejt qejfet e mia…”, ka deklaruar Ramadani.

Artikuj të ngjashëm

November 3, 2026

OVL-UÇK thërret për nesër konferencë për media

November 3, 2026

I shiti armët por i raportoi në Polici se janë vjedhur,...

November 3, 2026

Ngjarjet tragjike në vend dhe situata politike “e lënë pa fjalë...

November 3, 2026

Thaçi kujton vizitën e parë të Erdoganit në Kosovë 16 vite...

November 3, 2026

Skandal në Britani të Madhe | Gazetarja e BBC: Një ministër...

November 3, 2026

SHBA-ja do t’ia ndërpresë ndihmën prej 4 miliardë dollarësh Izraelit në...

Lajme të fundit

OVL-UÇK thërret për nesër konferencë për media

I shiti armët por i raportoi në Polici...

Ngjarjet tragjike në vend dhe situata politike “e...

Thaçi kujton vizitën e parë të Erdoganit në...