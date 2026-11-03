Një muaj paraburgim shtetasit turk, dyshohet për dy vepra penale

Gjykata Themelore në Prishtinë i caktoi masën e paraburgimit një muaj të dyshuarit, I.A. Ai ngarkohet për dy vepra penale: për sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare dhe për asgjësim apo dëmtim të pasurisë. Caktimi i kësaj mase është bërë pas mbajtjes së seancës dëgjimore, me ç’ rast gjykata e ka aprovuar…

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03/11/2026 19:16

Gjykata Themelore në Prishtinë i caktoi masën e paraburgimit një muaj të dyshuarit, I.A.

Ai ngarkohet për dy vepra penale: për sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare dhe për asgjësim apo dëmtim të pasurisë.

Caktimi i kësaj mase është bërë pas mbajtjes së seancës dëgjimore, me ç’ rast gjykata e ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.Advertisement

“Gjykata vlerësoi se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate, pasi ekziston rreziku real që nëse i pandehuri lihet në liri, i njëjti mund të pengoj zhvillimin normal të procedurës penale, t’i shmanget ndjekjes penale duke u arratisur, pasi i njëjti është edhe shtetas i Turqisë.

Gjykata ka vlerësuar se nëse i pandehuri lihet në liri ekziston rreziku që i njëjti të përsërisë veprat e njëjta penale”, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

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