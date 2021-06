JLo viziton Ben Affleck në shtëpinë e tij

Ajo është në zhurmën e një romance të re me Ben Affleck.

Dhe, Jennifer Lopez vendosi një dalje publike ndërsa arriti në shtëpinë e aktorit në Brentwood të premten, transmeton lajmi.net.

Ylli i popit, 51 vjeç, kishte veshur një bluzë të bardhë të prerë dhe një palë pantallona që përputheshin ndërsa dilte jashtë një Mercedes-Benz, i cili dukej se ishte i njëjti në pronësi të Ben.

JLo dukej e shkëlqyeshme me flokët e saj me mjaltë të vendosura në një bisht dhe sytë e saj të mbrojtur pas syzeve të diellit me korniza të mëdha ari. Veshja e mëtejshme e pamjes së gatshme për palestër ishin vathët e saj të argjendtë.

Pa asnjë maskë në fytyrë, aktorja e The Wedding Planner shfaqi fytyrën e saj me makijazh pa të meta për ta parë të gjithë.

Këngëtarja e mbërtheu telefonin me duart e saj të përkryera, të zbukuruara me disa unaza argjendi. Dhe për të përfunduar pamjen, Jennifer tronditi një palë atlete me ngjyrë të gjelbër dhe të verdhë.

Vizita e yllit vjen pasi ajo u pa duke kontrolluar një shkollë në zonën e Los Angeles, duke sugjeruar se ajo mund të konsideronte një zhvendosje nga Miami në Bregun Perëndimor./Lajmi.net/