Jep dorëheqje trajneri i Newcastle United
Eddie Howe është larguar nga Newcastle, ku do të zëvendësohet nga trajneri gjerman Matthias Jassle, i cili aktualisht është në krye të klubit të Arabisë Saudite, Al-Ahli. Pozicioni i tij kishte qenë nën shqyrtim të rreptë nga pronarët e Newcastle nga Arabia Saudite, 48-vjeçari u tha atyre se dëshironte të merrte një pushim nga futbolli…
Sport
Eddie Howe është larguar nga Newcastle, ku do të zëvendësohet nga trajneri gjerman Matthias Jassle, i cili aktualisht është në krye të klubit të Arabisë Saudite, Al-Ahli.
Pozicioni i tij kishte qenë nën shqyrtim të rreptë nga pronarët e Newcastle nga Arabia Saudite, 48-vjeçari u tha atyre se dëshironte të merrte një pushim nga futbolli pas një qëndrimi transformues në Tyneside ku Newcastle fitoi Kupën e Ligës në vitin 2025 dhe u kualifikua dy herë për Ligën e Kampionëve.
Ndërkohë, Howe nuk dha ndonjë shenjë për ngjarjet që do të zhvilloheshin kur foli me gazetarët pas humbjes miqësore 4-1 kundër Bristol City, në ndeshjen parasezonale.
“Çdo ditë si trajner i Newcastle është një ditë e mrekullueshme për mua. E dua absolutisht klubin e futbollit dhe kjo nuk do të ndryshojë kurrë. Mendoj se gjithmonë ka arsye për të qenë optimist dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Besoj se gjëra të mëdha janë të mundshme çdo sezon me një ndjesi të vërtetë për atë që na pret. Nuk shoh asnjë arsye që të jetë ndryshe këtë vit”, tha ai.
Pas një përfundimi zhgënjyes në vendin e 12-të në Premier Ligë sezonin e kaluar i bëri disa tifozë të Newcastle të kërkonin shkarkimin e tij, por Howe duket se i kishte bindur drejtuesit e klubit që t’i ofronin një tjetër sezon gjatë një takimi të nivelit të lartë në një hotel në Northumberland në prill.
Newcastle është shoqëruar me largimet e lojtarëve të profilit të lartë të ekipit të parë, Anthony Gordon dhe Sandro Tonali, te Barcelona dhe Tottenhami.