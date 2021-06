Jennifer Lopez më e lumtur se kurrë me të dashurin Ben Affleck

Dhe Jennifer Lopez dukej e lumtur me të dashurin e saj Ben Affleck të premten në mbrëmje ndërsa ata ndanë një moment të ëmbël në pjesën e pasme të një makine gjatë rrugës për në shtëpi nga një darkë në Beverly Hills, shkruan Daily Mail.

Këngëtarja, tregoi këmbët e saj të tonifikuara në pantallona të shkurtra me bel të lartë të cilat ajo i kombinoi me një xhaketë krem elegant ndërsa u largua nga restoranti Avra me të dashurin, transmeton lajmi.net.

Ben u pa të mbështetej drejt Jennifer në sediljen e pasme të një Rolls Royce luksoze.

Aktorja e Hustlers dha një buzëqeshje rrezatuese ndërsa qeshi me një koment nga i dashuri i saj. Çifti u shfaqën të dashuruar me njëri-tjetrin ndërsa ndanin një shaka intime para se shoferi i tyre t’i largonte nga ushqimi./Lajmi.net/