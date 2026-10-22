“Je vendosur padrejtësisht në këtë pozitë”, ish-këshilltari i Thaçit në mbrojtje të Grudës: Bëhu gati për garë

Ish-këshillitari i Hashim Thaçit, Adil Bajrami i ka dal në mbrotje deputetit të PDK-së Përparim Gruda sa i përket çështjes së Ligjit për Gjykatën Speciale. Sipas Bajramit, Gruda është duke duruar llojë-llojë fjalësh. Madje ai i ka dhënë përkrahje Grudës në garën për të parin e PDK-së pas dorëheqjes së Bedri Hamzës nga pozita e…

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22/10/2026 21:10

Ish-këshillitari i Hashim Thaçit, Adil Bajrami i ka dal në mbrotje deputetit të PDK-së Përparim Gruda sa i përket çështjes së Ligjit për Gjykatën Speciale.

Sipas Bajramit, Gruda është duke duruar llojë-llojë fjalësh. Madje ai i ka dhënë përkrahje Grudës në garën për të parin e PDK-së pas dorëheqjes së Bedri Hamzës nga pozita e kryetarit.

Reagimi i plotë:

Përparim Gruda, po më vjen keq që për arsyen se ne i dimë, po duhet t’i tolerojmë intrigat dhe konspiracionet që po ‘ziejnë’ rreth ligjit. Je vendosur padrejtësisht në këtë pozitë dhe të ka rënë hise të durosh lloj-lloj pallavrash. Por, mbaje kokën lart dhe ndjehu krenar!

Edhe bëhu gati për garë!

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