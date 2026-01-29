“Je shembulli më i keq për vajzat e reja” – Kapen keq Benita me Albën
ShowBiz
29/01/2026 16:04
Një debat i ashpër është zhvilluar gjatë ditës së sotme ndërmjet Benitës dhe Albës.
Ishte Benita ajo që akuzoi Albën se është shembulli më i keq për vajzat e reja.
Ndërkohë Alba ia ka bërë po të njëjtën akuzë banores.