“Je shembulli më i keq për vajzat e reja” – Kapen keq Benita me Albën

Një debat i ashpër është zhvilluar gjatë ditës së sotme ndërmjet Benitës dhe Albës. Ishte Benita ajo që akuzoi Albën se është shembulli më i keq për vajzat e reja. Ndërkohë Alba ia ka bërë po të njëjtën akuzë banores.

ShowBiz

29/01/2026 16:04

Një debat i ashpër është zhvilluar gjatë ditës së sotme ndërmjet Benitës dhe Albës.

Ishte Benita ajo që akuzoi Albën se është shembulli më i keq për vajzat e reja.

Ndërkohë Alba ia ka bërë po të njëjtën akuzë banores.

Artikuj të ngjashëm

January 29, 2026

Kë e she në finale të “BBVA”? Gerta jep përgjigjen e papritur

January 29, 2026

Alba dhe Limi shijojnë një moment intim në xhakuzi

January 29, 2026

Ti derdh lotë të dalësh në Prime”, – tensionohet debati mes...

January 28, 2026

Reperja shpreh publikisht mbështetjen e saj për Trump-in: Jam fansja jote!

January 28, 2026

Rikthehet Gjesti, zbulon orën e lansimit të këngës së re

January 28, 2026

Londrimi bëhet viral, nga Brazili i shkruajnë Alaudin Hamitit për të

Lajme të fundit

Kolo Muani i hapur vetëm për Juventusin – presion mbi Tottenhamin

Rinumërohen 90 për qind e votave

Nisin lëvizjet e kamionëve drejt Malit të Zi, hiqet bllokada

Prizren: Intervistohen edhe 28 të dyshuar për manipulim...