“Janë tërhequr nga qarkullimi rreth 2.5 milionë monedha 2 euro false” – BQK njofton se është bërë furnizimi i tregut me monedha të reja Banka Qendore e Kosovës ka dhënë informacione lidhur me masat dhe aktivitetet e BQK-së në luftën kundër parave të falsifikuara dhe efektet e zbatim të Rregullores për Operacione me Para të Gatshme dhe Planit për Zbatim të Lehtësuar të saj. Sipas një njoftimi për media, në fund të vitit 2023 dhe gjatë pjesës së parë…