Ja si ta kuptoni kur një femër dëshiron të bëjë seks me ju

Ju jeni vazhdimisht në kërkim të takimeve, ju pëlqen të dëgjoni të qeshurën e saj, fjalët që thotë dhe vazhdimisht shkëmbeni mesazhe me njëri-tjetrin, transmeton lajmi.net.

Nëse gjërat shkojnë mirë, do të jeni gati për nivelin tjetër, aktin seksual. Por nëse nuk ndiheni fort të sigurt, lini shenjat të flasin vetë. Ja disa nga shenjat që tregon se vajza po mendon të bëjë seks me ty:

Një nga gjërat që nuk u pëlqejnë femrave te meshkujt është kur ata nxitohen. Është e rëndësishme gjërat të vijnë natyrshëm, dhe që ta bëni atë t’ju pëlqejë duhet të vepronin ngadalë duke i dhënë asaj kënaqësi. Nuk është aspak seksi ta nxisësh dikë me patjetër për të fjetur me ty. Pasioni do të zbehet.

Femrat mund të jenë të vështira për t’u lexuar. Por shpesh ato hedhin sinjale të fshehta drejt një mashkulli. Ja disa nga shenjat:

1 – Të thërret në emër

Të thërret në emër në vend të një pseudonimi si për shembull: zemër, ose shpirt”, për të treguar që nuk kërkon të jetë një nga të shumtat që të kanë thirrur ashtu.

2 – Vënë buzëkuq

Ato e vendosin shpesh buzëkuqin, por jo në praninë tënde. Nëse ajo e bën në syrin tënd këtë gjë, kjo do të thotë që je akoma në zonën e miqësisë me të.

3 – I lëviz buzët vazhdimisht

Ajo i lëviz buzët vazhdimisht në praninë tënde, për të treguar që e do vëmendjen tek to.

4 – Ajo ulet anash teje në tavolinë, dhe jo përballë teje.

5 – Të flet ditën e ditëlindjes së saj

Nëse ajo të kushton vëmendje edhe në ditën e lindjes së saj, kur të tjerët që i flasin janë të shumtë, atëherë do të thotë që je i rëndësishëm për të.

6 – Porosit birrë në lokal

Në vend të një pije femrash, ajo porosit një birrë Corona, që shërbehet në shishe, dhe duket më seksi kur ajo e thith birrën nga shishja.

7 – Ajo ndryshon vazhdimisht modelin e të folurit, duke e bërë gjithnjë e më formal.

8 – Të flet ndërkohë që tymos duhan.

Edhe pse është duke shijuar një cigare, ajo vazhdon të të flasë, duke treguar interes për bisedën.

9 – Të prek

Të prek qoftë dhe pa dashje por jo pa arsye më shumë se një herë

10 – Qesh edhe kur s’ka gjë për të qeshur

Ajo qesh vazhdimisht, edhe kur në bisedë nuk ka asgjë humoristike

11 – Përpiqen të flasin me ty edhe në situata të sikletshme

Ajo afrohet pranë teje, dhe të flet duke të bërtitur në vesh: “Ka shumë zhurmë këtu, nuk mund të të dëgjoj”.

12 – Thotë emrin tënd

Ajo e përdor shpesh emrin tënd nëpër biseda.

13 – Të krahason me ndonjë të famshëm

Ajo të thotë se ngjan me ndonjë personazh të njohur, që do të thotë se dhe ti dhe personazhi jeni të dy të pashëm.

14 – Flet për tema seksuale

Në diskutim e sipër, ajo thotë ndonjë shaka apo bisedën e kthen tek temat e nxehta seksuale.

15 – Të zgjedh ty në një dhomë plot me meshkuj të tjerë

Edhe pse vendi është i mbushur me djem të tjerë, ajo afrohet të flet vetëm ty.

16 – Injoron celularin e saj

Ndërkohë që celulari i saj bie, ajo vazhdon të mos përgjigjet. Madje ajo fik edhe zilen menjëherë që zhurma mos i shqetësojë

17 – Pyet me dredhi nëse ke të dashur?

Për të provuar nëse ke të dashur apo jo ajo e aprovon një gjë të tillë, duke të thënë: “A i pëlqen të dashurës tënde kjo?”, dhe pret që ti t’i thuash: Nuk kam të dashur

18 – Të thotë që je i talentuar

Kur të thotë që je i talentuar për diçka e ka në kuptimin se po të vlerëson për atë që je, çfarëdo ti të bësh.

19 – Të merr në telefon

Ajo të merr në telefon edhe kur nuk ka ndonjë gjë për të të thënë.

20 – Kur edhe pse mbërrin vonë në takim, e kupton që ajo ka shpenzuar shumë kohë për makijazhin për t’u dukur sa më mirë.

21 – Të flet për interesat e veta

Nëse ajo të flet vazhdimisht për interesat që ajo ka, si në muzikë, si në studime, apo në çdo fushë tjetër të jetës do të thotë që është gati të të tregojë çdo gjë.

22 – Ngre vetullat

Nëse të pyet për diçka dhe pret përgjigjen tënde me vetulla ngritur do të thotë që është sy e veshë në atë që ti do të thuash.

23 – Të pyet nëse do të provosh çfarë ajo po ha

Nëse jeni duke ngrënë darkë, dhe ajo të pyet nëse do të provosh ushqimin e saj, kjo do të thotë se kërkon t’i ndajë gjërat me ty.

24 – Qëndron në tualet për një kohë të gjatë

Kur ndodheni në një festë, dhe ajo vonohet në banjë më shumë se 3 minuta, që zakonisht është koha adekuate që një femre i duhet të urinojë, kjo do thotë që po të pret ty t’i shkosh nga mbrapa.

25 – Ajo heq më shumë rroba se sa xhaketën e saj

Nëse përveç xhaketës heq edhe ndonjë objekt tjetër që ka veshur, do të thotë se kërkon të ekspozohet karshi teje.

26- Ndërkohë që ajo të njeh, ju do të vini re, që ajo po hapet më shumë. Madje fillon edhe të të prekë ndonjëherë. Mund të relaksohet për një moment në shpatullën tënde. Ose kërkon që t’i mbash dorën.

27- E hapur për seks

Nëse një femër tërhiqet nga partneri i saj, ata do të fillojnë të duan më shumë afrimitet dhe sensualitet. Do të jetë më e hapur për seks dhe do të ndjehet kurioze për të kaluar një natë me ty.

28– Do të fillojë të dërgojë mesazhe romantike

Si femrat ashtu edhe meshkujt në marrëdhënie afatgjata flasin për planet e tyre të mëvonshme, kur mbyllin kompjuterët e punës dhe i drejtohen shtëpisë. Mesazhet sensualë janë një pjesë vërtet seksi e çifteve, që kur lidhja është në hapat e para ashtu edhe kur intimiteti rritet. Sepse në këtë mënyrë, mesazhet sensuale janë një rrugë që e çon seksin në nivel tjetër. Madje atyre u pëlqejnë të dërgojnë dhe ndonjë foto provokative. Ose ju tregon aty preferencat e saja seksuale.

29 – Ajo pyet për historinë tënde seksuale

Gjatë ditës mes çifteve mund të dërgohen shumë mesazhe për të treguar atë se çfarë do pëlqenin të bënin natën me njëri-tjetrin. Por kur një femër mendon të shkojë në shtrat me ty, dhe ndoshta të fillojë një lidhje me ty, ajo do të mendojë shumë për historinë tënde seksuale. Ajo pyet vazhdimisht nëse je në ndonjë lidhje tjetër, apo me sa femra shkove fundjavën e kaluar. Ndershmëria dhe bisedat me të janë praktika të mira që ndihmojnë në vetëbesimin gjatë seksit.

30 – Ajo do të të ftojë në dhomën e saj

Edhe pse të fton në shtëpinë e saj, kjo nuk do të thotë që misioni u krye, dhe se ajo është e gatshme të shkojë me ty. Por nëse ajo e fillon lojën seksuale, është treguar që ajo po mendon të bëjë seks me ty. Por duhet të jeni të kujdesshëm në tregimin e pasionit tuaj. Nëse i dëgjoni me vëmendje ato që ajo thotë, dhe ndjenjat e saj, dhe të jepni mendimin tuaj për situatën është një mënyrë e mirë drejt rrugës së aktit seksual. /Lajmi.net/