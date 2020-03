J.Lo reagon s’mori asnjë çmim ‘Oscars’ për rolin e saj si striptiste në “Hustlers”

Në një intervistë për Ophran Winfrey Jennifer Lopez e shprehu hapur zhgënjimin që kishte pësuar pasi nuk u dekorua me një çmim për këtë rol.

Pak javë pas mbajtjes së eventit më të rëndësishëm në industrinë e filmit “Oscars 2020”, Jennifer Lopez është shprehur e mërzitur pasi nuk fitoi një çmim për rolin e saj si striptiste në filmin Hustlers.

Jennifer Lopez pranon se është Oscar ‘e trishtuar’ Rënia e performancës së saj të Hustlers.

“Unë mbeta pak e trishtuar. Ka pasur shumë artikuj, kam marrë aq shumë njoftime të mira, më shumë se kurrë në karrierën time, dhe ka pasur shumë që thonin, ajo do të kandidojë për një Oscars, do të ndodhë. Nëse ajo nuk e merr atë, është një çmenduri. Unë kam lexuar të gjithë artikujt e shkruar që thonin,” Oh Zoti im, a mund të ndodhte kjo? “Dhe atëherë nuk ndodhi kështu dhe unë isha si “Moss”- është shprehur JLo gjatë intervistës.

Lopez shtoi se ajo gjithashtu ndjeu një ndjenjë të thellë zhgënjimi ndaj njerëzve në rrethin e saj të brendshëm, të cilët kanë qenë sistemi i saj mbështetës që nga fillimi i ngjitjes së saj si superstar.

“Pjesa më e madhe e ekipit tim ka qenë me mua për vite, 20, 25 vjet,”- shpjegoi J.Lo, “dhe unë mendoj se ata kishin shumë shpresë për këtë dhe ata e donin atë gjithashtu, kështu që unë u ndjeva sikur i zhgënjeva të gjithë.”