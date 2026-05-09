J Balvin konfirmohet për ceremoninë hapëse të Kupës së Botës 2026
J Balvin është konfirmuar si një nga artistët kryesorë që do të performojë në ceremoninë hapëse të Kupa e Botës 2026, e cila do të mbahet më 11 qershor në Mexico City.
Organizatori FIFA ka bërë të ditur se superylli kolumbian do të jetë pjesë e spektaklit që do të hapë turneun më të madh të futbollit në botë.
Në një prononcim për CNN, J Balvin e cilësoi këtë paraqitje si një moment të rëndësishëm për karrierën e tij dhe për muzikën latino-amerikane në përgjithësi, duke theksuar rritjen e ndikimit global të artistëve latinë.
Ceremonia hapëse do të përfshijë edhe emra të tjerë të njohur ndërkombëtarë si Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Maná dhe Tyla, ndërsa kultura meksikane pritet të jetë në qendër të spektaklit.
J Balvin po vazhdon gjithashtu turneun e tij “Ciudad Primavera” në Kolumbi, ku po promovon artistë të rinj dhe po forcon lidhjen me rrënjët e tij kulturore.