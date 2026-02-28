Izraeli të bindur: Ali Khamenei ka vdekur, trupi i tij është gjetur
Një zyrtar i lartë i Izraelit ka dhenë lajmin se trupi i liderit suprem Ali Khamenei është gjetur dhe se është konfirmuar i vdekur.
Agjencia e lajmeve “Reuters”, ka raportuar duke u bazuar në informacionet që ka ofruar ky zyrtar izraelit që ka folur në kushte anonimiteti.
Kjo deklaratë është bërë vetëm pak minuta pasi kryeministri izraelit deklaroi se ka shumë shenja që Khamenei është i vdekur.
Në një adresim para kombit, kryeministri izraelit ka deklaruar se “ka shumë shenja se Ali Khamenei nuk është më” pasi Izraeli shkatërroi rezidencën e tij dhe vrau udhëheqësit e gardës revolucionare.
Netanyahu nuk e ka konfirmuar direkt vrasjen e liderit suprem që deri më tani është mohuar nga Teherani.
Izraeli lëshoi 30 bomba në rezidencën e Khameneit gjatë sulmit të së shtunës.