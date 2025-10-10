Izraeli miraton planin e armëpushimit të Trump: Pritet lirimi gradual i pengjeve nga Hamasi
Bota
Kabineti i Izraelit ka miratuar planin e presidentit amerikan, Donald Trump, për një armëpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve të mbetura që mbahen nga Hamasi. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e negociatorëve gjatë bisedimeve të zhvilluara të enjten në vendpushimin egjiptian Sharm el-Sheikh.
Në një deklaratë të shkurtër nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu thuhet se kabineti ka miratuar “skicën” e një marrëveshjeje për lirimin e pengjeve, pa përmendur aspektet e tjera të planit, të cilat mbeten më të diskutueshme, transmeton lajmi.net.
Një zyrtar izraelit, që foli në kushte anonimiteti për shkak të rregullave zyrtare, bëri të ditur se armëpushimi do të hyjë në fuqi menjëherë pas miratimit të marrëveshjes nga qeveria.
Sipas zyrtarëve, ushtria izraelite ka një afat prej 24 orësh për të tërhequr trupat e saj në një vijë të rënë dakord. Pas kësaj tërheqjeje, do të nisë një fazë tjetër, gjatë së cilës të gjithë pengjet e mbetur do të lirohen gradualisht.
Megjithatë, plani më i gjerë për armëpushim lë ende shumë pyetje pa përgjigje – përfshirë se si dhe nëse Hamasi do të çarmatoset, si dhe kush do të marrë kontrollin dhe qeverisjen e Gazës në të ardhmen./lajmi.net/