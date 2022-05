Iu bllokuan llogaritë në Mal të Zi, Abazoviq flet për skandalin ku është i përfshirë Martin Berishaj

Si pasojë e skandalit në të cilin u përfshi Martin Berishaj, llogaritë bankare të ambasadorit në Mal të Zi janë bllokuar.

Lidhur me këtë, Abazoviq thotë se çfarëdo që të ndodh në fund, nuk do të ketë ndikim negativ në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Malit të Zi.

“Jam i njoftuar por nuk dua ta lodh opinion për këtë cështje e cila nuk është pjesë e asaj cka duhet me qenë puna e kryeministrit. Mendoj se bëhet fjalë për një gjë negative, dhe duhna me i leju organet tjera për me pa se cka është e vërtet. Pa marrë parasysh, cka do që të ndodh në fund, kjo nuk do të ketë asnjë ndikim negativ mes marrëdhënieve të Malit të Zi dhe Kosovës”, tha Abazoviq në Rubikon të Klan Kosovës.

Ndryshe, sipas raportimeve të mediave në Slloveni, Berishaj ka transferuar 600 mijë euro kesh nga llogaria e tij në Mal të Zi dhe i ka transferuar tek politikani slloven Robert Golob.

Këto para në llogarinë e kompanisë së Berishajt kanë ardhur nga kompania GEN, e regjistruar në Mal të Zi.